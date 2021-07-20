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Общество20 июля 2021 16:14

Кратковременные дожди и грозы пройдут 21 июля в Псковской области

Источник:kp.ru
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Завтра, 21 июля, на территории Псковской области ожидается переменная облачность, по некоторым районам пройдут дожди

Ветер Северных направлений со скоростью 8-13 метров в секунду принесет в некоторые районы кратковременные дожди, днем местами пройдут грозы.

Температура по области ночью ожидается от +9 до +14 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +23 градусов. Атмосферное давление ожидается ниже нормы.

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