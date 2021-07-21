Ещё 11 мест для купания в Псковской области прошли проверку Роспотребнадзора

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Ещё 11 водоемов в Псковской области проверило управление Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Не найдено загрязнений и соответствуют требованиям СанПиН по микро микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим показателям воды:

- Озеро Березовское в Невельском районе

- Река Льста в Новоржевском

- Река Великая в Островском районе

- Озера: Смоленское

- Рагозино

- Гороховое

- Тиглецкое

- Псковское на территории баз отдыха «Кривск» и «Плесков»

- Река Плюсса

- Озеро Песчаное в Стругах Красных

- Чудское озеро в районе поселка Устье Гдовского района.

Вода в районе городского пляжа Пскова по микробиологическим показателям также соответствует требованиям СанПиНа.