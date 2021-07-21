Ещё 11 мест для купания в Псковской области прошли проверку Роспотребнадзора

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Ещё 11 водоемов в Псковской области проверило управление Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Не найдено загрязнений и соответствуют требованиям СанПиН по микро микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим показателям воды:
- Озеро Березовское в Невельском районе
- Река Льста в Новоржевском
- Река Великая в Островском районе
- Озера: Смоленское
- Рагозино
- Гороховое
- Тиглецкое
- Псковское на территории баз отдыха «Кривск» и «Плесков»
- Река Плюсса
- Озеро Песчаное в Стругах Красных
- Чудское озеро в районе поселка Устье Гдовского района.
Вода в районе городского пляжа Пскова по микробиологическим показателям также соответствует требованиям СанПиНа.