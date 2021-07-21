На стенах Кремля состоится лазерное шоу

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С 21 по 27 июля в Пскове состоится премьера мультимедийного лазерного шоу для всей семьи в рамках II Международного кинофестиваля «Западные ворота». Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе Театрально-концертной дирекции, мероприятие пройдёт на территории Довмонтова города.

«Зрелищное лазерное шоу заставит зрителей полностью погрузиться в мир истории, напомнит о великих делах и победах князя Александра Невского и оставит незабываемое впечатление даже у самого искушённого зрителя», – подчеркнули в ТКД.

Показы будут проходить группами в несколько дней: 21 июля в 22:20 и 23:00, 22 июля в 23:00, 23 июля в 23:00, с 24 по 27 июля по два показа в день в 22:20 и 23:00.

Псковичей просят придерживаться дистанции в полтора метра, надевать маски и не задерживаться на территории города после завершения шоу.

Вход на мероприятие бесплатный, но по пригласительным билетам, которые можно будет получить 21 июля в кассе Псковской областной филармонии. Для детей до 12 лет в сопровождении взрослых билет не нужен. Возрастное ограничение – 6+.

Организаторы шоу просят псковичей обменять апрельские билеты на новые в кассе.

С программой II Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь. Новости, статьи и интервью о фестивале читайте на сайте Псковского агентства информации в специальном сюжете.