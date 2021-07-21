22 июля в Пскове состоится открытие кинофестиваля «Западные ворота»

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С 22 июля в Пскове стартует II Международный кинофестиваль «Западные ворота». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили организаторы мероприятия.

«Кинематографисты давно полюбили Псков и его окрестности. Здесь снято немало известных фильмов, а сотни и даже тысячи псковичей участвовали в массовых сценах различных кинокартин. Киноистория Псковской земли продолжается», – делятся организаторы МКФ «Западные ворота».

В программе фестиваля запланирован ряд встреч, круглых столов, дискуссий, презентаций, обмен опытом и идеями, которые могут воплотиться и на территории Псковской области. Но главное – жюри и зрители должны определить победителей конкурса.

Посмотреть конкурсные картины псковичи смогут бесплатно на шести площадках города. Подробнее ознакомиться с программой кинофестиваля можно по ссылке.