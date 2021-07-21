Звездное жюри выберет победителей кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

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Для оценки конкурсных работ в Псков приедут деятели искусства с мировым именем. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили организаторы фестиваля.

Согласно программе фестиваля, оценивать фильм будут как зрители, так и профессиональное жюри. В него вошли кинорежиссер Алексей Учитель, актер Сергей Барковский, дирижер и пианист Фабио Мастранджело, а также главный редактор интернет-портала «Профисинема» Нина Ромодановская.

Оценить короткометражное искусство приедут кинорежиссер Илья Северов, актер и режиссер Андрей Носков и режиссер Иван Болотников.

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