Псковичам предлагают записаться на прививку в ТЦ и не стоять в очередях

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Посетители ТЦ в Пскове, где расположены пункты вакцинации от коронавируса, могут записаться на удобное время и прийти на прививку вне очереди. Об этом на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

По словам специалиста, из-за высокого спроса на вакцинацию и перебоев с поставкой вакцины, псковичам предлагают записываться и приходить к своему времени в течение дня. «Иначе люди стоят по 2-3 часа», - сообщила Марина Гаращенко.

Записаться можно через «Госуслуги» или регистратуру медицинского учреждения, псковичам также доступно приложение. Однако людей в очередях будут делить на категории. В первую очередь на прививку пойдут те, кому показана обязательная вакцинация. Для них сроки продлены до 30 июля.