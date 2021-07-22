О скачке цен на одежду и обувь к осени предупреждают псковичей ретейлеры

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Ретейлеры предупредили жителей Псковской области о резком росте цен к осени на одежду и обувь. РБК сообщает о минимум на 10% росте цен.

Среди основных проблем предприниматели назвали удорожание цен на сырье и грузоперевозки. Морская перевозка вещей из Азии в Европу подорожала сразу в несколько раз с 2020 года. Рост объясняется пандемией и сбоями в работе портов Китая.

В цене вырос и хлопок, его цена взлетела сразу на 35%. Не меньше выросла цена и на сентетику, в частности, эластан. На цену влияет и ослабление рубля, а также внимание к инвестициям в открытие новых магазинов.