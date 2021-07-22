Комиссар, десантники и салют: псковичи вспоминают Дни города Пскова

Смотреть видеосюжет #Опросник ПАИ: Что интересного запомнилось с предыдущих Дней города?

Псковичи с теплотой вспоминают Дни города Пскова. Этот день, как у молодежи, так и у старшего возраста, ассоциируется с форсированием реки Великой, народными гуляниями, ремесленниками, концертами, конечно же, салютом.

Жители Пскова вспоминают яркие выступления приезжих артистов: «Как-то давно приезжала группа «Комиссар», «Руки вверх», - говорит псковичка. «Натали приезжала», - напомнила еще одна девушка.

Так как в прошлом году администрация отказалась от проведения Дня города и запуска салютов из-за эпидобстановки, горожане грустят и не знают, что ожидать от 1118 летия Пскова. Свои предпочтения они назвали в видео-опросе.