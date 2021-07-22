Два фестиваля исторической реконструкции отменены в Псковской области

Фото: сообщество фестиваля Железный град ВКонтакте

Международный фестиваль «Железный град» и исторический фестиваль «Александр Невский» не состоятся в 2021 году в Псковской области сообщают организаторы.

Оба традиционных мероприятия проходят в августе на территории деревни Изборск Печорского района.

«Уважаемые участники, по независящим от организаторов причинам - фестиваль в Изборске отменён. Администрация Псковской области не готова к проведению подобного мероприятия ввиду ограничительных мер из-за пандемии. Фестиваль будет перенесён в другой регион на сентябрь. Подробности будут опубликованы позже», - говорится в группе фестиваля «Александр Невский» в социальной сети «ВКонтакте».