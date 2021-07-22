В День города псковичи зажгут «Огненную картину войны»

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«Огненную картину войны» в день 77-летия освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков зажгут «Волонтёры Победы», сообщается в группе волонтеров в социальной сети «ВКонтакте».

«Огненная картина войны» будет зажжена 23 июля в 21:00 и предстанет изображением плаката «Псков освобожден».

«Принять участие в акции смогут все желающие – организаторы приглашают неравнодушных жителей города вместе с их семьями присоединиться к зажжению свечей в память о солдатах Великой Отечественной войны», – отметили организаторы

Рисование картины начнётся за два часа до зажжения, в 19:00. Акция пройдёт у Троицкого моста на улице Милицейской.