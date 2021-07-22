Голливудский рецепт популярного кино об истории раскрыл псковичам Олег Урушев

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Продюсер и сценарист Олег Урушев рассказал, что его привлекло в Пскове и поделился юмористическим рецептом, как сделать популярнее историческое кино. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Медиацентре ПАИ, 22 июля.

«То, что меня привело в Псков - это посмотреть то место, (а оно у нас в фильме одно из решающих), где отрекся Николая II от пристола», - поделился Олег Урушев.

По словам продюссера, секрет в популярности исторического фильма - в экзотике.

«Ну, вот сегодня говорят, как сделать популярнее историческое кино. Есть рецепт Голливуда: на роль Николая II пригласить чернокожего актёра. Хайпа будет столько - на весь мир хватит», - шутит продюсер.