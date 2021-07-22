В Псковскую область приедут звонари из Москвы, Санкт-Петербурга и Белоруссии

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Второй этап II Псковского Фестиваля колокольного звона пройдёт в Псковской области 24 и 25 июля 2021 года. Мероприятие приурочено ко Дню памяти Святой равноапостольной княгини Ольги, сообщают организаторы.

В рамках второго этапа проекта Псковскую область посетят профессиональные звонари из Москвы, Санкт-Петербурга и Белоруссии.

У жителей Псковской области будет возможность услышать колокольные звоны не только в Пскове, а также в Изборске, Печорах и на родине Святой равноапостольной княгини Ольги - в Выбутах.

Всех желающих приглашают послушать игру участников Фестиваля колокольного звона 24 и 25 июля. А пока что следите за новостями группы фестиваля.

Проект реализуется ПРОО "Команда 2018" при поддержке Благотворительного фонда развития Псковской области "Святой равноапостольной княгини Ольги", Псковской епархии, управления культуры администрации Пскова и Фонда президентских грантов.

Больше видео участников Фестиваля колокольного звона смотрите на ютуб-канале Псковского агентства информации.