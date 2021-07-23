Псков вошёл в топ-10 ж/д направлений с самым низким чеком в августе

.

В список самых бюджетных направлений в августе на поезде из Санкт-Петербурга и Москвы вошли города Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщил аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

В данном рейтинге анализировались данные по билетам, купленным в июле на поездки с 1 по 31 августа. Всего в список попали 39 направлений, которые укладываются в бюджет до 1 000 рублей за поездку в один конец.

Возглавляет топ направлений с самым низким чеком Малая Вишера. Жители Санкт-Петербурга смогут добраться сюда за 515 рублей. Далее следует Торжок — город в Тверской области, средний чек составляет 558 рублей. На рубль дороже обходится билет в Сольцы Новгородской области. Также в топ-10 вошли Сортавала, Валдай, Лахденпохья, Сегежа, Вышний Воложек, Окуловка и Псков.