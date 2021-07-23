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Общество23 июля 2021 11:00

Новый мурал появился в Пскове

Источник:kp.ru
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Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Новый мурал появился 22 июля в микрорайоне Родина в Пскове на месте рекламы запрещенных веществ, пишет ПАИ.

Трансформаторная будка около дома №4A на улице Никольской украсилась муралом с изображением девушки, держащей в руках планшет со значком WI-FI. Изходя из подписи к рисунку, можно предположить, что его рисовал пскович Иван Трахов, который уже не первый раз делает графити на месте рекламы наркотиков.

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Псковичи в соцсетях уже назвали выражение лица девушки с рисунка зомбированным. Многие предположили, что автор решил поднять проблему зависимости современного человека от интернета и гаджетов.