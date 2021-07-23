Более 100 человек за сутки заразились коронавирусом в Псковской области

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В Псковской области 125 человек заразились коронавирусом за последние сутки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

На данный момент проведено порядка 450 тысяч тестов на выявление новой короновирусной инфекции. За последние сутки 1464 теста выявили 125 заражений.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заражались 42 809 раз. В Пскове уже нассчитывается 15 380 заражений коронавирусом, в Великих Луках – 6973.

Выздоровело за последние сутки только 97 человек. Вновь зафиксированы смертельные случаи.