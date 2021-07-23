Гоша Куценко сыграл в настольный теннис с псковской параспортсменкой

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Российский актер Гоша Куценко сыграл в настольный теннис с чемпионкой России, псковичкой Александрой Васильевой, которая с 24 августа отправится на Паралимпиаду в Токио, пишет ПАИ.

Встреча состоялась в рамках мастер-класса вице-президента Федерации настольного тенниса России, чемпиона мира по пинг-понгу Максима Шмырева для спортсменов Псковской области. Гоша Куценко приехал в Псков на кинофестиваль «Западные ворота», но уделил время и спорту.

Вечером Гоша Куценко проведет встречу в Медиацентре ПАИ в в 16:00. Посмотреть видео о том, как гость поиграл в пин-понг с псковской спортсменкой можно по ссылке.