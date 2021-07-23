Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика23 июля 2021 15:07

Гоша Куценко сыграл в настольный теннис с псковской параспортсменкой

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Российский актер Гоша Куценко сыграл в настольный теннис с чемпионкой России, псковичкой Александрой Васильевой, которая с 24 августа отправится на Паралимпиаду в Токио, пишет ПАИ.

Встреча состоялась в рамках мастер-класса вице-президента Федерации настольного тенниса России, чемпиона мира по пинг-понгу Максима Шмырева для спортсменов Псковской области. Гоша Куценко приехал в Псков на кинофестиваль «Западные ворота», но уделил время и спорту.

Вечером Гоша Куценко проведет встречу в Медиацентре ПАИ в в 16:00. Посмотреть видео о том, как гость поиграл в пин-понг с псковской спортсменкой можно по ссылке.