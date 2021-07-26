Фестиваль уличных мультфильмов для юных псковичей состоится при поддержке Союзмультфильма

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Юных псковичей от 4 до 18 лет приглашают принять участие в фестивале уличных мультфильмов и создать свой мультфильм на конкурсе детской анимации. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили организаторы фестиваля.

«На нашем конкурсе анимации – ты сможешь создать своё Простоквашино и показать его всей стране! Твой мультфильм оценит жюри из настоящих знатоков анимации — режиссёров и художников Киностудии "Союзмультфильм", преподавателей факультета мультимедиа и анимации ВГИКа. А для начинающих или желающих усовершенствовать свои навыки в анимации ребят – мастер авторских кукол Наталья Косухина проведёт онлайн-мастерскую по созданию мультипликационного фильма», – сообщили организаторы фестиваля.

Участники смогут создать свой собственный мультфильм в любой технике, из любых подручных материалов, на любые темы: спорта, культуры родного края, семьи, летних каникул или на свободную тему. Можно также придумать и снять истории про Совёнка – это символ нашего Фестиваля, или даже детективный мультфильм.

«Фестиваль уличных мультфильмов впервые прошёл в Москве летом 2020 года – в период жёстких ограничений, связанных с пандемией. Для меня, как для родителя, главной целью этого проекта стало желание рассказать детям о новых возможностях привычных смартфонов и планшетов, чтобы на каникулах ребята не только играли в мобильные игры, но и занимались творчеством — создавали с помощью гаджетов мультфильмы. За три летних месяца школьники создали более ста анимационных фильмов. Среди них есть настоящие шедевры! Теперь мы с ребятами хотим расширить эту успешную практику за пределами Москвы. В этом году в Фестивале смогут принять участие все российские дети и подростки до 18 лет, в том числе и наши соотечественники, проживающие в других странах», – рассказала автор и руководитель проекта Анна Ленкова.

Победители конкурса получат электронные именные дипломы, курс анимации на 5 уроков от Киностудии «Союзмультфильм», видео- и фоторедакторы для стационарных компьютеров от российского разработчика Movavi для съёмки и монтажа оригинальных сюжетов любых форматов с использованием фильтров и эффектов движения, книги от издательства «АСТ». А лучших авторов детективных анимаций представитель книжного бренда наградит специальными призами.

Правила участия в фестивале можно узнать на сайте проекта.