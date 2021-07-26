Стала известна причина смерти председателя ТИК Порховского района

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Председателя ТИК Порховского района Сергея Герасимова обнаружили утонувшим в озере Лучно в Порховского района, пишет ПАИ.

Согласно предварительной информации, полученной журналистами из собственных источников, Сергей Герасимов трагически погиб во время рыбалки.

В районе обеда пустую рыбацкую лодку увидели местные жители прибившейся к берегу озера. Они и решили вызвать спасателей. Водолазы поисково-спасательного отряда Пскова обнаружили мужчину и передали сотрудникам полиции.

Родственники опознали тело, обстоятельства смерти устанавливаются. Отпевание Сергея Герасимова состоится 27 июля в 9:00 в соборе Николая Чудотворца на территории Порховской крепости.

Прощание с Сергеем Герасимовым пройдет в 10:00 у здания районной администрации.