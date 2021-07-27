Ещё 116 псковичей заразились коронавирусом за сутки

.

В Псковской области стало известно о 116 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Всего с начала пандемии зафиксировано 43 290 человек, заражённых COVID-19. За это время успели полностью избавиться от коронавируса 35 576 человек. Только за последние сутки из медучреждений региона выписали 44 человека.

«Занято 76 % ковидного коечного фонда (+1 % за неделю)», — сообщил губернатор.

По словам главы региона, нагрузка на систему здравоохранения региона по-прежнему очень высокая.