Как летняя жара будет покидать Псковскую область, рассказала синоптик

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Синоптики встречают фронт окклюзии, а это значит, что жара в Псковской области начнет медленно спадать до осенних температур. Об этом сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, пишет ПАИ.

«Сегодня еще жаркий день. Завтра будет проходить фронт окклюзии. Это не тот циклон, который залил Европу. Там сейчас сформировалась хорошая депрессия, ложбинка от той депрессии на нас влияет. Но это не сам циклон, у него другая траектория. При прохождении этого фронта у нас возможны ливни, грозы, шквалистое усиление ветра. Всё это мы прогнозируем, предварительно, на завтра. Синоптики уточняют, работают», - предупредила Тала Нещадимова.

По словам синоптика, этот циклон уже не имеет ярко выраженного центра, что настиг Европу. Центр циклона стал уже «старый и широкий», поэтому на нем могут образовываться мини-циклоны. Один из таких способен принести непогоду с кратковременными дождями в Псковскую область на 4-5 дней.

Фронт окклюзии изменит и температурный фон. Максимальные показатели днём будут держаться в районе от +20 до +25 градусов. Ночью – в пределах от +8 до +14.

«Это тепло, если говорить о конце июля — начале августа, - хорошая погода по климатической норме», - уточнила метеоролог. По ее словам, примерно каждые два-три дня будет происходить понижение температуры на 5 градусов Цельсия.