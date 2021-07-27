У центрального рынка Пскова спилили деревья

.

У центрального рынка Пскова на улице Ленина 8а прошел массовый спил деревьев. К сдачи в аренду готовится бывшее здание управление рынками, пишет газета «Псковская правда» со ссылкой на неназванный источник.

У здания, примыкающего к территории Псковской вещевой ярмарки (белорусскому рынку), а также к территории участка Псковского гуманитарного лицея, начался снос деревьев. Спилены многолетние береза и две липы.

Согласование спила деревьев у городских властей не потребовалось, так как участок в 170 квадратных метров находится во владении собственника ООО «Приоритет К».

Согласно данным источника, здание пустует декабря прошлого года. В планах собственника перед сдачей в аренду – ремонт фасада и укладка брусчатки на прилегающей территории.