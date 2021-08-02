Telegram-канал «Псковская сводка» активно набрал аудиторию в июле

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Самым динамичным по наращиванию аудитории в июле оказался Telegram-канал «Псковская сводка» о ДТП и происшествиях в регионе. Такие данные в обзоре привел ТГ-канал «Псковские новости».

За внимание аудитории псковские телеграм-каналы борятся ежедневно. Однако прирост сразу на 150 человек за месяц произошел только у канала «Псковская сводка».

Такую активность каналу удалось набрать не только из-за контента, который направлен на ДТП и ЧП в регионе, но и из-за оперативной работе авторов, отлаженной работе с правоохранительными органами и районными редакциями, входящими в состав госмедиахолдинга.

Число просмотров за минувший месяц у «Псковской сводки» незначительно уступает лидерв по количеству просмотров 1–ПЛН. Однако читателей у «ленты» в два раза больше.