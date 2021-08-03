Жители Псковской области рассказывают в соцсетях о последствиях непогоды

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В Псковская область на два дня оказалась охваченной циклоном «Гвидо». Треть месячной нормы осадков и порывистый ветер за два дня принесли сильные разрушения и подтопления Себежу и Пскову. Жители региона в соцсетях делятся рассказами о последствиях непогоды.

Как оказалось, самые сильные последствия выпали на долю Себежа. В городе и районе, по предварительным подсчётам, без крыш остались около семи домов. Прямо перед началом учебного года пострадала и местная школа, у нее унесло кровлю.

«Страшно было. Окна парашютами надувалась, деревья гнулись до земли. Много дорог перекрыли поваленые деревья. Ну, ничего, главное, что все прошло. Успели бы школу к 1 сентября починить», - рассказала мать двоих детей из Себежа.

Ураган сорвал крыши в Сутоках. Фото: газета «Призыв»

Местные жители самостоятельно вышли на улицу с пилами, оказывая соседям посильную помощь. По словам жителя Себежа, несколько лет назад страшная стихия уже бушевала, причем прошла по району ровно в этот же день:

«Нашел фотографии от 2 августа 2017 года. В этот же день, ровно 4 года назад стихия точно так же нарушила привычный ход жизни жителей Себежа. Невероятное совпадение».

Если на долю Себежа выдался ураганный ветер и ливни, то Псков просто затопило дождями, которые непрекращаясь шли ровно сутки. Непогода заставила проверить на прочность местных автомобилистов.

Псков | Фото: Арсений Тимашов

«На Энтузиастов такая же [ситуация, - Ред.]. Сегодня думал утопну. Но нет. Прополз. А всё потому что трубка отвалилась и воздух теперь забирает не под радиатором, а на уровне фар. А двое бедолаг стояли на аварийках. Видать хлебнули», - делится пскович.

Но, как и свойственно псковичам, горожане нашли и положительную сторону в продивном дожде. Каждый житель города видел, как аномальная жара повлияла на растительность. Газоны высохли и пожелтели, а из-за засухи выдался скудный грибной, а в некоторых районах и ягодный сезон. Ранее мы писали, как погода повлияла на «тихую охоту» в регионе.

«Сланцевский район,целый день дождь,надеемся и грибочки повылезут», - пишет местная жительница.

«На лисички то сразу отзовётся, они стояли по березнякам и ждали этого дождя, пробьёт и путную грибину, но чуть позже», - поделился гребник.

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Проблему с газоном можно было решить только с помощью обильного полива. Но у УГХ таких средст запланированно не было. По их словам, на один квадратный метр газона необходимо по 10 кубометров воды. В парках Пскова количество квадратных метров порой доходит до тысячи.

«Я не верю, что за воду нужно платить. У нас весь Псков огромной рекой окружён. Помню, как раньше по городу ездили грузовички и поливали газон и красивый был, сочно-зеленого цвета. А сейчас у нас поливают только асфальт в жару. Я надеюсь, вчерашнего ливня хватит на долго», – поделилась мыслями псковичка.

Всего за время действия циклона 180 населенных пунктов остались без света. Последствия ураганов устраняются сотрудниками «Россети Северо-Запад» и при помощи местных жителей. Больше всего пострадали Себежский, Невельский, Порховский и Пустошкинский районы.