По 40 миллиметров осадков выпало за сутки в Псковской области

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В Псковской области за время активности циклона «Гвидо» выпало по 40 миллиметров осадков, сообщила начальник областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, пишет «Псковская правда».

«Количественно - это даже не опасное явление, но качественно зависело от мест, где традиционно возникают подтопления», - сообщила специалист.

Двигаясь с юго-запад на восток, ураганный ветер и ливни пронеслись над 180-ти населенными пунктами в пяти районах Псковской области. Как оказалось, на регион пришелся циклон «в полном расцвете сил».

«Циклон был молодой, активный, поэтому очень хорошо все полил», - отметила Тала Нещадимова.