Что увезти из Пскова? В моде необычные сувенирные открытки

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Глиняные колокольчики, деревянные мечи со щитами и магнитики. Все это уже давно разонравилось любителям путешествовать. Теперь пользователи соцсетей делятся фотографиями новых сувенирных открыток из Пскова, которые стали популярны не только у туристов, но и у самих псковичей, пишет «Псковская правда».

«Открытки рисует дизайнер, не наш местный, мы ее только направляем по сюжетной линии и корректируем для достоверности», - рассказал изданию директор магазина «Квадрат Псков» Михаил Лебедев.

Идея создания вирусных открыток появилась во время создания магазина. На сегодняшний день насчитывается 20 видов открыток. По словам директора магазина, к концу августа ещё 10 пейзажей и достопримечательностей региона попадут на открытки.

Но и на этом заканчивать псковичи не собираются, в планах выпуск магнитиков, брелоков и шопперов.