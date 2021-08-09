Псковичей приглашают провести время с пользой на «Семейном пикнике»

.

В следующую среду, 18 августа, в Пскове пройдет образовательно-просветительское мероприятие «Семейный пикник». Об этом сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Участников ждёт образовательная программа о мерах поддержки молодых семей, с гостями сообщаются эксперты в области семейных взаимоотношений и психологи.

Дети смогут провести время на мастер-классах по устному счету, программированию, робототехнике, порезвиться на интерактивных площадках, пройти тренинги по безопасности и многое другое.

Зарегистрироваться на мероприятие нужно заранее, до 11 августа, заполнив анкету по ссылке. У каждого участника необходимо наличие одного из трёх условий:

– наличие антител класса G к COVID-19;

– сертификат о вакцинации;

– отрицательный ПЦР-тест (не позднее чем за 72 часа до начала мероприятия).