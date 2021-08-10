Почти 171 млн рублей на меры соцподдержки получит Псковская область

10 августа в Псковскую область направят 170,9 млн рублей на финансирование мер социальной поддержки. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на комитет по соцзащите области.

Поддержку получат проживающие в селе специалисты, многодетные семьи, дети из малообеспеченных семей, многодетные семьи. На оплату жилого помещения и коммунальных услуг также будут выплачивать субсидии из полученных средств.

Выплаты также получат труженики тыла, ветераны труда Псковской области, реабилитированные и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.