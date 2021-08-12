«Дни экономики» провели эксперты участникам лагеря «Самолва» в Гдовском районе

Фото: Арсений Тимашов

«Дни экономики» прошли в молодёжном лагере «Самолва» в Гдовском районе 7 и 8 августа. Эксперты Российского общества «Знание» в рамках проекта «Умные недели» провели для ребят цикл лекций о бизнесе, вложениях, финансовой грамотности, онлайн-курсах и цифровом университете.

«Проект включает в себя просветительскую задачу, - рассказала организатор Молодёжного лагеря «Самолва» Мария Тучак. - Ребят чему-то обучают, дают информацию, новый опыт. И, безусловно, мне кажется, что им это интересно».

Фото: Арсений Тимашов

В лагере, по ее словам, организовывается много культурно-творческих и спортивных мероприятий, однако, лекции прошли впервые. «Они были направлены на разные потребности: здесь и сфера экономики, и финансовая грамотность, и они это связывают с историей», - уточнила Мария Тучак.

Всего перед ребятами выступили три эксперта. Одна из них - экономист, руководительница планово-экономического управления Московского нефтеперерабатывающего завода, основательница и совладелица сети баров в Москве Алиса Калуженина – рассказала про обращение с деньгами или как разбогатеть.

Прежде всего, необходимо разобраться в макроэкономике. Понимание что творится в стране, какие отрасли у нас есть и что в них происходит даст некоторую свободу, подчеркнула эксперт.

Фото: Арсений Тимашов

«Подобные лекции помогут воспитать людей, которые будут лучше понимать, что происходит вокруг, которые будут правильно принимать решения, правильно развиваться. Если они будут делать свой бизнес, они смогут делать его быстрее и более осознанно», - отметила Алиса Калуженина и призвала собравшихся «не забивать на образование».

«Опыт показывает, что есть ребята, которые с 18 лет начинают бизнес и у них все получается. Однако, у них все происходит стихийно. И если ты начинаешь свой бизнес в 18, у тебя есть какой-то успех и свои денежки, то ты забиваешь на образование. Позже это становится ограничителем: ты застреваешь в детстве, не знаешь как что работает и не можешь вырасти - есть потолок развития», - заключила экономист.

Как получить образование в XXI веке рассказала кандидат педагогических наук, руководитель департамента по реализации образовательной деятельности АНО «Цифровой регион» Олеся Липина. В пример она привела уже существующую платформу, которая называется «Электронный университет Правительства Рязанской области». Платформа работает три года – с 2018.

Фото: Арсений Тимашов

«За этот период мы увидели какие есть проблемы и как платформа позволяет их реализовывать. Например, сейчас идет отток кадров в более крупные города: Санкт-Петербург, Москву. Мы хотим готовить кадры, чтобы они оставались работать в регионе и находили себе реализацию с помощью цифровых технологий, и чтобы они были более конкурентоспособные в условиях цифровой экономики», - заметила Олеся Липина.

До студентов она попыталась донести, что страна нуждается в новых идеях, новых кадрах, новых сообществах. Все это можно создать с помощью цифровой платформы.

Фото: Арсений Тимашов

Молодёжный лагерь «Самолва» – это трудовой проект, который объединил около 135 человек – бойцов РСО и волонтёров культуры – для строительства мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной». Основная цель проекта – сохранение исторической памяти посредством вовлечения молодёжи в реализацию историко-культурного проекта национального значения. Все участники проекта имеют справку об отрицательном результате ПЦР-теста или сертификат о вакцинации.