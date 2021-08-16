В любви к псковскому небу призналась известная актриса и псковичка Юлия Пересильд

.

Актриса и уроженка Пскова Юлия Пересильд вновь провела выходные на родине вместе с дочерьми. О своей любви к псковскому небу она рассказала подписчикам своего Instagram-аккаунта.

«Небо. Обожаю Псковское небо. Оно такое разное. За день поменялось много раз», – написала Юлия Пересильд.

.

На этот раз прогулка семьи Пересильд по Пскову прошла мимо Покровской башни, а закончилась в ресторане Двор Подзноева.

Каждый раз из поездки во Псков Пересильд привозит яркие фотокарточки, которыми делится в соцсетях в виде фотоальбома. Обязательно отмечая места, где она бывает.