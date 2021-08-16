За свадебными платьями в Псков едут москвички и петербурженки

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Пандемия научила россиян копить, ограничивать траты на удовольствие и отказываться от шумных праздников. Молодожены Санкт-Петербурга и Москвы решили сэкономить на свадебном платье и отправиться в Псков за «тем самым» нарядом невесты. О тенденциях пандемийного времени в свадебном бизнесе рассказали «Комсомольской правде в Пскове» в свадебных салонах областного центра.

«Обновленные» вручную прошлогодние коллекции, модели производителей из соседних городов, а также пошитые на заказ платья у местных мастериц – это то, чем выживают салоны региона в 2021 году.

«Свадебный бизнес в Пскове задыхается. Мы уже прикрыли один из своих магазинов. – делится владелица популярных свадебных салонов города, – новые коллекции к нам не доходят из-за закрытых границ. Никогда такого не было, поэтому приходится выкручиваться. К примеру, мы самостоятельно отшиваем из длинной фаты, которую уже никто не берёт, пелерины к прошлогодним коллекциям. Так получается нечто новое, что мы можем предложить».

Владельцам свадебного бизнеса пришлось сильно урезать цены на платья, чтобы оставить хоть какой-то спрос. Некоторые продавцы признаются, что дорогих платьев они уже давно в Пскове не видели. Зато этим стали пользоваться столичные молодожены.

«За последние два года к нам в город приезжали за свадебными платьями много гостей из Санкт-Петербурга и даже Москвы. Покупатели едут в небольшие города за низкими ценами, это понятно. Мы на них держимся, а они у нас всегда находят что-то по душе и по карману», – делится продавец.