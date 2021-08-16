50% псковских невест отказались от пышных подолов в пользу коктейльных платьев

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Псковички изменили свои предпочтения в выборе платьев на свадьбу в пользу скромных и бюджетных вариантов. Причину ограниченного бюджета назвали только половина клиенток. О тенденциях пандемийного времени в свадебном бизнесе рассказали «Комсомольской правде в Пскове» в свадебных салонах областного центра.

«Все, что вы видите при входе в свадебный салон, сейчас "работает" для красоты и привлечения внимания гостей региона. Для местных невест мы открыли отдельный зал, где висят платья стоимостью от 3 до 5 тысяч рублей. И это сейчас норма. При том, что не все из молодоженов хотят сэкономить на наряде невесты», – рассказывает владелеца сети салонов.

По словам предпринимателей, только у 50% псковских невест выбор падает на недорогие варианты платьев в виду ограниченного бюджета. Ещё 30% псковичек «идут в ногу со временем» и отказываются от дорогого доржества в кредит, а также «отпустили пышные подолы в пользу минималистичных коктейльных платьев».

Остальные 20% покупательниц не видят смысла брать платье на одно торжество и планируют надеть наряд дальнейшем и на другие праздники, поэтому выбирают платье «поспокойнее, без акцентов», такие как раз находятся в ряду бюджетных вариантов.