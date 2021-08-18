8-летняя малышка попала под колеса авто в Пскове

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В Пскове 8-летний ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода на улице Петровской, 29, когда по дороге проезжал автомобиль Renault Sandero.

Водитель не успел нажать по тормозам и столкнулся с ребенком. Девочка получила ссадины на руках, ногах и подбородке.

В пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области уточнили, что малышку госпитализировали прибывшие спасатели с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму для стационарного наблюдения.

Дорожная полиция подтвердила, что водитель в момент ДТП был трезв.