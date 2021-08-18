Кокоры, взвар, вяленые огурцы и чай: псковские угощения отправятся на конкурс «Вкусы России»

В Национальном конкурсе «Вкусы России» от Псковской области примут участие четыре бренда. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в администрации региона.

Среди уникальных местных продуктов покорять Россию отправятся любимые у псковичей и гостей города сбитень, взвар и другие сладости от бренда Столбушенские продукты. Компанию составит уникальный продукт из Порховского района – старобуригские вяленые огурцы, а также хебные лепешки под названием псковские кокоры от ООО «Старые кварталы», которые издревле являлись основой псковского стола. Не обойдется и без псковского травяного чая от Органик-центра «Активное село».