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Общество18 августа 2021 14:38

Кокоры, взвар, вяленые огурцы и чай: псковские угощения отправятся на конкурс «Вкусы России»

Источник:kp.ru
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В Национальном конкурсе «Вкусы России» от Псковской области примут участие четыре бренда. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в администрации региона.

Среди уникальных местных продуктов покорять Россию отправятся любимые у псковичей и гостей города сбитень, взвар и другие сладости от бренда Столбушенские продукты. Компанию составит уникальный продукт из Порховского района – старобуригские вяленые огурцы, а также хебные лепешки под названием псковские кокоры от ООО «Старые кварталы», которые издревле являлись основой псковского стола. Не обойдется и без псковского травяного чая от Органик-центра «Активное село».