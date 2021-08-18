Климатическое лето закончится в Псковской области на следующей неделе

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Ведущий метеоролог портала «Гисметео» Леонид Старков в эфире Радио «Комсомольская правда» предрек резкий климатический переход с лета на осень в центральной части России. Однако в псковском гидрометцентре спешат успокоить, передает корреспондент kp.ru.

«На этой неделе псковичи могут спать спокойно. В нашем регионе температура воздуха еще задержится на отметке в 20–24 градуса тепла. Холодный фронт в Псковскую область придет на следующей неделе», – сообщают псковские синоптики.

По данным «Гисметео», погода сменится на Петербургские настроения. Похолодание принесет облачность, умеренный ветер и дожди. Температура воздуха в северной столице уже через 2-3 дня снизится до отметки в 15-20 градусов.