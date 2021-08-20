Лайфхаки по сбору в школу от псковских родителей

.

О том, сколько денег в среднем уходит на сборы ребёнка в школу, читайте в материале «Комсомольской правды в Пскове».

Родители, которые уже укомплектовали свое чадо, говорят, что потратили на все про все — порядка 20 тысяч рублей.

И так, что нужно ребенку: рюкзак или сумка, школьная форма, спортивная форма, уличная обувь, кроссовки и сменка, пара-тройка рубашек на смену, колготки. Из канцтоваров — тетрадки, пенал, ручки, карандаши, точилка, ластик, линейка.

Плюсом сюда же можно прибавить и сданные ранее деньги на специальные учебные пособия и тетради - они в каждой школе свои.

Есть более экономные псковичи. Они уложились в 10 тысяч, как раз в ту сумму, которая в этом году выделена государством на сборы школьников. Форма была куплена на вырост, рюкзак еще не разорван, а остальное приобретали по очень хорошим скидкам.

На первоклашек понадобится тысяч 25. Больше канцтоваров и многое надо купить впервые. А если придется оборудовать рабочее место в комнате, то накидываем еще тысяч пять сверху.

А вы уже собрали своего ребенка в школу? Опытные родители советуют начинать сборы с весны. В это время можно недорого купить портфели, рюкзаки, канцтовары. Ближе к первому сентября цены в любом случае подскочат.

Есть и другой подход. Спокойно переждать ажиотаж. Купить самое главное по минимуму — всегда найдется в чем и с чем походить первое время. А остальное докупить уже после начала учебного года, когда цены рухнут.

Еще один лайф-хак — интернет-магазины. Там всегда больше скидок и гораздо шире ассортимент.

Таким образом, затраченные средства будут варьироваться в зависимости от необходимых принадлежностей, бренда, времени покупок и того, в какой класс идет школьник.