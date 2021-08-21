Псковичка поделилась историей, которая чудом спасла ее семью от трагедии «Поместья Званского» 21 августа

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Псковичка Олеся Минина рассказала в соцсетях, что ее семью чудом обошло горе «Поместья Званского». Гостевой дом сгорел минувшей ночью в Подборовье, на радаре обнаружены трое погибших.

Местная жительница не смогла смолчать после трагедии в «Поместье Званское» и рассказала псковичам о чуде и горе, которое обошло ее семью незадолго до случившегося.

«Сегодня ночью в Побдоровье сгорел гостевой дом, погибли люди. Слов нет, как жаль, что так произошло. А при чём тут ЧУДО? А ЧУДО заключается в том, что за день до этого в этом самом доме на свадьбе друга были все четыре моих сына. Понимаете? Они все были там и хотели остаться ещё на день. Но не остались и уехали. Уехали днём, а этот дом сгорел ночью!!! Нет, из наших знакомых там никого не было, все уехали. Но ужас от "если бы"... И да, теперь я однозначно верю в ЧУДО!!!» - поделилась Олеся Минина.

Подробности ночного пожара с жертвами читайте в материале: Трагическая ночь в Гостевом доме «Поместье Званское» пожаром унесла жизни троих постояльцев