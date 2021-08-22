Фото: пресс-служба Молодёжного лагеря «Самолва»

19 августа в Молодежном лагере «Самолва» состоялся ежегодный Всероссийский диктант «#РСОСПОРТ», целью которого является повышение информированности молодёжи о занятиях физической культурой и спортом и здоровом образе жизни.

Комиссар лагеря «Самолва» Екатерина Штенникова отметила, что ребята очень ждали диктант и им был интересен формат проведения акции: «И, конечно, они хотели с гордостью повесить на свои бойцовки значки с мероприятия, для бойцов это очень ценно».

Фото: пресс-служба Молодёжного лагеря «Самолва»

Бойцы студенческих отрядов получили листы с текстами, посвященными спорту и здоровому образу жизни. Ребятам нужно было решить задачи по истории олимпийского движения: вставить пропущенные термины, фамилии спортсменов или знаковые события, исправить грамматические ошибки. По итогам диктанта все участники получили сувениры: значки и ручки с символикой проекта #РСОСПОРТ.

Фото: пресс-служба Молодёжного лагеря «Самолва»

Командир СПО «Дельта» Евгений Ампилогов отметил, что помимо решения заданий ему было интересно прочитать и сам текст.

«Я даже поймал себя на мысли, что просто читаю текст и ничего не вставляю, пришлось возвращаться. Я не первый раз участвую в диктанте студенческих отрядов, но в прошлые разы это были диктанты для вожатых на другие темы, поэтому в этот раз опыт был интересный даже для бывалого», – поделился Евгений Ампилогов.