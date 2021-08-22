Участница Паралимпиады из Пскова рассказала о приезде в Токио

Фото: из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова

В преддверии Паралимпиады спортсменка Александра Васильева из Пскова дала эксклюзивный комментарий о первых впечатлениях от Олимпийской деревни в Токио, пишет ПАИ.

По словам псковички, первым удивлением стала сама деревня, где расположились спортсмены. Их апартаменты находятся в 17-этажных домах, что совсем не схоже с деревней. Но это, по словам Александры, объяснялось количеством участников Паралимпиады.

«Это было удивление. Это был шок. Все было так интересно посмотреть. Что, где... И так всё красиво: и при свете, и в темноте. И так классно всё это. Осознавать не осознавалось. Все говорили: «Ты находишься на Паралимпийских играх». А я в первые часы вообще не верила», - поделилась эмоциями теннисистка.

Псковичка является мастером спорта по настольному теннису и занимает 14 место в мировом рейтинге среди спортсменов этого вида спорта. В Пскове девушка получила Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2015».