Обжаловать штрафы псковские водители смогут с сентября на Госуслугах

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С 1 сентября псковские водители смогут обжаловать штрафы за нарушение ПДД. Об этом сообщил подполковник полиции ЦАФАП Юрий Фёдоров, пишет ПАИ.

«Приложив договор купли-продажи можно обжаловать постановление о штрафе. Если раньше можно было подать только в бумажном виде, то с 1 сентября на госуслугах с электронной подписью можно подать такую жалобу», - заявил Фёдоров.

Предложение о таком формате обжалования штрафов было утверждено ещё в декабре 2020 года, однако в силу изменения вступают с 1 сентября 2021 года.