У псковичей остается несколько дней для эффективной вакцинации от COVID-19

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Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко заявила, что для эффективного вакцинирования остаются дни. Об этом медик сообщила в эфире проекта ПАИ-live.

«Вакцинироваться от ковида нужно обязательно. И насколько возможно быстрее. Счет идет на дни, абсолютно точно. Мы не можем гарантировать, что в этом году не появится грипп. В прошлом году мы четко фиксировали, что его нет. В этом году я готовлюсь к тому, что будем обследовать своих пациентов массово на вирусологию. Мы и сейчас активно расширяем возможности лаборатории, обследуя и на аденовирусы, на РС-вирусы, на ротавирус и так далее. Наша ПЦР-лаборатория готовится к детальным исследованиям, и плюс мы готовимся к гриппу. Исключить на 100 процентов, что сезонность не сыграет эта с нами злую шутку, никто не сможет», - сказала Анастасия Повторейко.

Ранее эксперт отметила, что в сентябре не исключен новый всплеск заболеваемостью коронавирусом. Полностью интервью с Анастасией Повторейко о текущей эпидситуации и опасности ее ухудшения смотрите на Youtube-канале ПАИ в 15:00.