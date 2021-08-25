100 лифтов заменят в Пскове к середине декабря – Сергей Шарлаев

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О продвижении замены более 100 лифтов в Пскове и области рассказал руководитель Фонда капремонта Псковской области Сергей Шарлаев специально для kp.ru в Медиацентре ПАИ 25 августа.

«Мы буквально вчера были на таких лифтовых объектах. Подрядчик нас уверил, что тот график, который составлен, будет выполнен. Последний день демонтажа – 7 декабря 2021 года. Но, также нужно учитывать время на ввод оборудования в эксплуатацию после монтажа», – сообщил Сергей Шарлаев.

По словам спикера, срывов в графике и поставок и монтажа лифтов быть не может. Договор на поставку и установку лифтов у Псковской области подписан с крупнейшим в РФ производителем лифтового оборудования Щербинским лифтостроительным заводом.