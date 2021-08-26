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Происшествия26 августа 2021 12:35

Новую схему обмана по телефону выявили в Псковской области

Источник:kp.ru
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В Псковской области выявили новую схему дистанционного телефонного мошенничества. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМДВД России по Псковской области.

Случай обмана произошел с 44-летним жителем деревни Тямша Псковского района. По его словам, на его телефон поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником банка. На том конце провода неизвестный предложил мужчине оформить ипотеку по сниженной процентной ставке.

Предложенные льготные условия заинтересовали псковича и он продолжил общение. После разговора с «банковским сотрудником» у мужчины с карты без следа пропали порядка 400 тысяч рублей. УМДВД России по Псковской области возбудило уголовное дело по данному факту.