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Происшествия27 августа 2021 13:50

Великолучанин стал участником смертельного ДТП под Санкт-Петербургом

Источник:kp.ru
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Фото: Луки.ру

Фото: Луки.ру

Вчера вечером, 26 августа, в 18:20 во Всеволожском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с жителем Великих Лук. Об этом сообщает портал Луки.ру.

Согласно предварительной информации, на трассе столкнулись микроавтобус Ford и фура. Водитель «Форда» скончался на месте, его тело пришлось вырезать из искореженного авто прибывшим на место аварии сотрудникам МЧС.

По данным издания, второй участник ДТП остался в живых, его госпитализировали сотрудники скорой помощи.

Фото: Луки.ру

Фото: Луки.ру