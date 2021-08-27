Великолучанин стал участником смертельного ДТП под Санкт-Петербургом

Фото: Луки.ру

Вчера вечером, 26 августа, в 18:20 во Всеволожском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с жителем Великих Лук. Об этом сообщает портал Луки.ру.

Согласно предварительной информации, на трассе столкнулись микроавтобус Ford и фура. Водитель «Форда» скончался на месте, его тело пришлось вырезать из искореженного авто прибывшим на место аварии сотрудникам МЧС.

По данным издания, второй участник ДТП остался в живых, его госпитализировали сотрудники скорой помощи.