Великолучанин напал на медиков скорой помощи с ножом

Фото: ПАИ

В Великих Луках во время вызова скорой помощи, на бригаду фельдшеров напал мужчина с ножом. Об этом сообщил Telegram-канал «Псковская сводка».

По приезду на вызов по адресу Октябрьский 19/1, машину скорой помощи встретил разъяренный мужчина. Он начал угрожать медикам ножом.

Для того, чтобы укрыться от дебошира, сотрудники скрылись в служебном автомобиле. Великолучанин продолжил колотить ножом по авто до приезда полиции.

Полиция зафиксировала повреждения на автомобиле. Мужчина успел разломать передний бампер и повредить фары.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции доставили злоумышленника в отделение.