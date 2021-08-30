Тело 65-летнего мужчины обнаружили в озере Локнянского района

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Поисково-спасательная группа города Великие Луки 27 августа работала по поиску мужчины в Локнянском районе. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

27 августа в отдел полиции по Локнянскому району поступила заявка о пропаже 65-летнего мужчины, предположительно утонувшего в озере Островно.

На поиски пропавшего в тот же день выдвинулась водолазная спасательная группа из города Великие Луки. К обеду тело мужчины было извлечено из воды и передано полиции.