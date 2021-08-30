C 1 сентября юные псковичи смогут подать заявку на получение «Пушкинской карты»

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Псковская молодежь с 1 сентября сможет получить «Пушкинские карты» с балансом в три тысячи рублей для покупки билетов в театры, музеи и на концерты.

Новая для России культурная программа для молодежи стартует и в Псковской области. С помощью «Пушкинской карты» юные псковичи от 14 до 22 лет смогут приобрести билеты на культурные площадки за государственный счёт. В 2021 году государство зачислит по 3 тысячи рублей на каждую карту, далее сумму планируют увеличивать.

Оставить заявку на приобретение карты можно с начала сентября. Для этого нужно зайти на сайт Госуслуг. Ожидается, что стать обладателями «Пушкинской карты» смогут порядка 13-ти миллионов молодых людей со всей России.

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