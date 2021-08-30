«Это надо просто как-то перетерпеть»: о похолодании рассказал директор псковских Теплосетей

.

В начале сентября на Северо-Запад придут поля фронтальной облачности. В отдельных района температура воздуха резко опустится до 0...+5 градусов, местами выпадет мокрый снег. Об этом сообщает центр «Фобос». Сможет ли Псков отогреть горожан, рассказал директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов «Псковской правде».

«Это надо просто как-то пережить, перетерпеть», - заявил Максимов. «С технической точки зрения никакого смысла запускать отопление нет. Это технически невозможно»,

По данным директора Теплосетей, похолодание продлится в регионе порядка четырех дней. Понижение температуры ожидается со второй половины 4 сентября до 7 сентября. Кроме этого, среднесуточные температуры по-прежнему будут +10 градусов. После столбик термометра поднимется до +17...+20 градусов.

«В детские сады и школы, например, мы сможем запустить отопление. Это не массовое подключение. Но это уже как власти решат», - заключил Игорь Максимов, что точечное включение отопления не исключено.

Официально отопительный сезон в регионе начнется после задержки среднесуточной температуры в районе +8 градусов на пять суток.