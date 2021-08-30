Какая погода ждет псковичей 1 сентября

Какая погода ждет псковичей в первый учебный день, рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

В ночь с 31 августа на 1 сентября будет осенней, прольются дожди, но к самому дню просветлеет.

«1 сентября характер погоды будет меняться, и уже к обеду ожидаются прояснения. Ветер западных и северо-западных направлений, умеренный и порывистый», - рассказала Тала Нещадимова.

Порядка 4-6 дней после осадков не ожидается, однако воздух и ночи будут холодными. Температура будет в пределах от +1 до +6 градусов, днем: от +8 до +13 градусов.

Теплая для сентября погода еще вернется. По словам Талы Нещадимовой, потеплеет в регионе к концу первой декады сентября.