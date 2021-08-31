Абитуриентов из 20 стран зачислили на обучение в ПсковГУ

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В списках зачисленных в Псковский государственный университет имеются абитуриенты из порядка 20 стран. Об этом рассказала проректор университета по учебной работе и международной деятельности Ольга Серова в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ 30 августа.

Среди студентов в 2021–2022 году будут уроженцы Средней Азии: узбеки, туркмены, таджики, казахи, из арабских государств приедут жители Ирана, Египта, Алжира. На «Лечебное дело», уже по традиции, поступили студенты из Индии.

«Мы находимся на стадии разработки договора о сотрудничестве с университетом и компаниями в Индии, чтобы преподаватели приезжали читать на английском языке. Иначе эти ребята не смогут получить практику в Индии, разрешение на работу медиком», - пояснила Ольга Серова.

По словам спикера, в вуз поступают заявки из Эстонии, Латвии. Университет продолжит работу по расширению географии абитуриентов .

«Вместе с Минобрнауки работаем над тем, чтобы приехали студенты из Афгана», - отметила Серова. В приемную компанию обратились выпускники из 78 российских регионов. Большое количество абитуриентов приедет из Мурманска, Новгородской и Московской областей, Республики Карелии и Москвы. В этот раз свои заявки оставили уроженцы Владивостока и Краснодарского края.

На бакалавриат зачислено 1 638 студентов, в магистратуру – 200 человек. Всего в этом году зачислено 3 тысячи студентов на все формы обучения.