Как получить выходной 1 сентября, рассказали псковичам

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Псковичам рассказали о возможности получить выходной 1 сентября в государственной инспекции труда Псковской области.

Исходя из норм Трудового кодекса РФ, работодатель не обязан предоставлять выходной работнику для посещения школьной линейки на 1 сентября. Но есть четыре варианта, чтобы по согласованию с работодателем провести этот день вместе с ребенком.

1. Оформить неоплачиваемый отпуск;

2. Приурочить к этой дате ежегодный оплачиваемый отпуск;

3. Взять один день в счет еще не использованного отпуска либо взять отгул;

4. Если сотрудник ранее работал в выходные или праздники.

У некоторых работодателей в коллективном договоре или в локальных нормативных актах прописано выделение сотрудникам, являющимся родителями школьников, выделение дополнительного выходного.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, работник имеет право по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, предоставив письменное заявление, взять отпуск без сохранения заработной платы.